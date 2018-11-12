Атмосферное давление в Москве приблизилось к аномально высокому

Москва, , 08:58 — REGNUM В Москве и Подмосковье установилась холодная погода. Температура воздуха в ночь на 12 ноября опускалась до — 7, — 8 градусов. Днем в столице будет солнечно, столбик термометра поднимется до — 2, — 3 градусов. Сильного ветра и осадков не ожидается, передают «Метеоновости».

А вот атмосферное давление в столичном регионе приблизится к аномально высокой отметке 771−773 миллиметра ртутного столба. Это на 22−23 единицы выше нормального для ноября показателя.

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Синоптики предупреждают, что аномально высокое атмосферное может спровоцировать у граждан негативные реакции, особенно у метеозависимых людей. Необходимо принимать прописанные врачом препараты и побольше гулять на свежем воздухе. Отмечается, что атмосферное давление в Москве придет в норму (750−753 мл рт. ст.) к концу недели (17−18 ноября).

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2018 года в Москве столбики московских барометров опустились до аномально низких отметок. По данным синоптиков, в этот день атмосферное давление составило 729 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы.

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