«Тёплый забег» в Перми собрал на лечение детей более 700 тыс. рублей

Пермь, , 08:52 — REGNUM В Перми благотворительная акция «Тёплый забег» собрала примерно 4 тысячи участников, среди которых 500 — это дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Преодолев дистанции, благотворители символично «поделились теплом» с детьми, нуждающимися в помощи. Акция собрала более 700 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Добавим, организатором благотворительной акции выступают Первое Пермское беговое сообщество, Пермский государственный национальный исследовательский университет и фонд «Дедморозим». Участникам предлагалось совершить забеги на дистанции 7 км, 3 км и 600 м. Кроме того, велась командная борьба за звание самой яркой, самой быстрой и самой выносливой команды.

В городе работали площадки с уличной горячей едой, зоны для разминки и теплообмена — к танцевальным флешмобам присоединялись все желающие. По данным фонда «Деморозим», все слоты были раскуплены ещё до 9 ноября.

Стоит отметить, что акция 2018 года побила рекорд 2017 года по благотворительности. Тогда было собрано 664,5 тыс. рублей. Все деньги пошли на покупку лекарств тяжелобольным детям, а также развитие проекта «Больничные мамы».

По официальным данным, на территории края проживают примерно 450 тяжелобольных детей, из них 200 — в Перми.

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