Le Figaro: Мэрия Марселя позаботится о 187 семьях, разместив их в отелях

Париж, , 08:44 — REGNUM После обрушения двух ветхих зданий в Марселе, в результате чего погибли 8 человек, мэрия города объявила, что возьмет на себя заботу о 187 семьях, разместив их в отелях города, сообщает Le Figaro.

«При поддержке социальных ведомств в Марселе теперь имеется 150 доступных социальных квартир, в том числе 60 в центре города», — заявили в мэрии, добавив, что «9 домов будут переселены».

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Согласно докладу, представленному в 2015 году французскому правительству, в Марселе было зарегистрировано 40 тыс. ветхих домов, что угрожает безопасности почти 100 тыс. человек.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, один из рухнувших домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором могли находиться от 8 до 12 человек. Также незначительные ранения получили двое прохожих.

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