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В Томске обсудили взаимодействие ТУСУРа с вузами Татарии

Общество

Университеты планируют сотрудничать в области обмена технологиями и совместно реализовать проекты в интересах «общих» индустриальных партнёров

Томск, 12 ноября 2018, 08:22 — REGNUM  Взаимодействие Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с университетами Татарии стало главным предметом обсуждения на встрече, которая прошла накануне в Томске. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба вуза.

Встреча прошла при участии проректора ТУСУРа по научной работе и инновациям Виктора Рулевского, начальника научного управления университета Александра Медовника и двух представителей казанских вузов: проректора по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ Сергея Михайлова и директора Института физики КФУ Сергея Никитина.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в области обмена технологиями, методами обучения, совместного создания и реализации проектов в интересах «общих» индустриальных партнёров, а также обсудили совместное распределение выпускников, подготовку и переподготовку кадров с помощью сетевых технологий.

«Сегодня университеты обладают уникальной базой, но главное — кадрами, — сообщил на встрече проректор КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов. — Этот потенциал необходимо правильно распределить между территориями. Важно выстроить горизонтальное взаимодействие между нашими университетами».

Ранее томский губернатор и президент Татарии договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, а также подписали план мероприятий по его реализации.

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