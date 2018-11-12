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Москвичи смогут пройти бесплатное обследование на сахарный диабет

Общество

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с диабетом

Москва, 12 ноября 2018, 08:03 — REGNUM  Жители Москвы смогут пройти бесплатное комплексное обследование на сахарный диабет. Это можно будет сделать с 12 по 16 ноября в 43 центрах здоровья и в 18 взрослых и детских поликлиниках столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

Комплексное обследование на сахарный диабет включает: сбор семейного анамнеза, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления и экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови. Гражданам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

После проведения обследования врач выдает пациенту заключение о состоянии здоровья и дает рекомендации по профилактике диабета. При необходимости доктор направит больного к специалисту. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, который отмечается 14 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас под эгидой Минздрава РФ готовятся новые клинические рекомендации по профилактике и лечению преддиабета немедикаментозными и медикаментозными средствами. В рамках проекта также предлагается ввести в России День преддиабета, проводить который будут каждую последнюю пятницу октября.

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Сахарный диабет
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