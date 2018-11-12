Модель из Казахстана завоевала титул Miss Asia Global

Кочин, Индия, , 07:39 — REGNUM Модель из Казахстана Асем Есенгелдиева стала победительницей международного конкурса красоты Miss Asia 2018 в индийском городе Кочин, сообщает 12 ноября агентство «Казинформ».

Есенгелдиева завоевала титул Miss Asia Global, а также победила в отдельной номинации «Самые красивые волосы». В 2018 году в международном конкурсе приняли участие представительницы из 25 стран мира.

Напомним, в июле 2018 года Асем Есенгелдиева завоевала титул «Первая вице-мисс СНГ — 2018» на конкурсе красоты «Мисс СНГ». Модель из Казахстана учится на третьем курсе Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, а также состоит в международном модельном агентстве Velada.

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