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Уволилась оскорбившая школьницу сахалинская учительница

Общество

Перед пострадавшей девочкой и ее матерью извинились директор школы и классный руководитель ребенка

Холмск, Сахалинская область, 12 ноября 2018, 07:27 — REGNUM  На Сахалине уволилась педагог школы города Холмска, оскорбившая ученицу из-за дырявой кофты, передаёт 12 ноября корреспондент ИА REGNUM.

По факту произошедшего в стенах учебного заведения началась проверка прокуратуры. Перед пострадавшей девочкой и ее матерью извинились директор школы и классный руководитель ребенка.

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, на котором педагог Инна Хорошева кричала на ученицу из-за того, что на одежде последней присутствовала незашитая дырка. В социальных сетях видео вызвало гневные комментарии пользователей, после чего инцидентом заинтересовались органы власти.

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