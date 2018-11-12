Более 25 тыс. жителей Тибета в Китае эвакуированы из-за угрозы наводнения

Лхаса, Китай, , 07:26 — REGNUM Более 25 тыс. человек было эвакуировано из-за роста уровня воды в запруде, образовавшейся в результате схода оползня в китайском Тибете, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Муниципального правительство города Чанду в Тибете сообщило, что уровень воды в запруде вырос до 57,44 метров при оценочном объеме воды в 469 млн кубометров на состояние утра 11 ноября.

Для переселения жителей, находящихся в зоне риска, были созданы 42 временных поселения, оборудованных всем необходимым для проживания переселенцев. Местные власти сообщили также, что 509 военнослужащих и 90 пожарных были направлены в район стихийного бедствия для проведения спасательных работ и борьбы с наводнением. В части населенных пунктов было восстановлено электроснабжение и связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября число эвакуированных составляло порядка 10 тыс. человек. Начиная с 3 ноября, уровень воды в запруде на реке Цзиньша составил 33,88 метра. Теперь же он вырос почти в два раза, что увеличивает риск наводнения.

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