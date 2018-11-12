Торговому буму на день холостяка в Китае сопутствует бум грузоперевозок

Сиань, Китай, , 07:16 — REGNUM Во время празднования дня холостяков в Китае ожидается бум покупок, в связи с чем в городе Сиань, столице провинции Шэньси увеличится количество скоростных железнодорожных перевозок при возросшем количестве заказов через интернет, сообщили в компании China Railway Xi'an Group Co., Ltd., передает 11 ноября агентство Синьхуа.

В 2018 году служба железнодорожной доставки грузов Сианя работала по 26 городам, что значительно больше 12-ти в 2017 году. Кроме того, жителям города доступна срочная в течение суток доставка по 20 городам Китая, включая Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Чэнду. В связи с днем холостяков количество скоростных поездов для доставки грузов было увеличено до 57.

Напомним, что день холостяков — современный китайский праздник, который отмечается 11 ноября (11.11) и посвящен людям, не состоящим в браке. Дата для праздника выбрано, как понятно из названия праздника, неслучайно. Зародился праздник в университетах Нанкина в 90-е годы прошлого века. В этот день происходят массовые распродажи в различных торговых сетях, в связи с чем происходит торговый бум.