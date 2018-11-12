С Колымы в Москву «Аэрофлотом» не улетишь даже бизнес-классом

Магадан, Магаданская область, , 06:51 — REGNUM В Магаданской области по-прежнему остро стоит проблема дефицита авиабилетов в Москву. В течение недели фактически отсутствует возможность улететь с Колымы в столицу России главным перевозчиком — «Аэрофлотом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе общественной палаты региона. В Магаданской области считают эту ситуацию странной — обычно возможность улететь в столицу отсутствует только в период летних отпусков.

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На сайте компании «Аэрофлот» нет не только предложений напрямую улететь в Москву, как экономическим, так и бизнес-классом, но и нет даже стыковочных рейсов через Хабаровск.

«Самолёты «России» «Боинг"-777−300ER вместимостью порядка 450 человек летят сейчас из Магадана полностью заполненными, среди пассажиров много вахтовиков из других регионов России. Из Москвы самолёты наполнены на 80−90%, по наблюдениям среди этих пассажиров немало пенсионеров, которые возвращаются на Колыму из отпуска. Стоит добавить, что уже нет плоских билетов на некоторые рейсы в период новогодних каникул 2019 года, зато группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов на следующий отпускной сезон», — отметили в общественной палате Магаданской области.

По её данным, на фоне дефицита билетов в столицу России дорожают перелёты в столицу ДФО — Хабаровск — за неделю на 500 рублей до 29,6 тыс. рублей за один билет. Год назад такое путешествие стоило дешевле более, чем на 2,5 тыс. рублей — 23−27 тыс. рублей за билет.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад общественная палата Колымы заподозрила «Аэрофлот» в маркетинговых играх, заметив, что билеты «Аэрофлота» из Магадана в Москву по плоским тарифам раскупаются подозрительно быстро в невысокий сезон. На неделю вперёд билетов практически не было, в некоторые дни улететь возможно было только бизнес-классом.