Первым делом девушки: армия Китая наберет в 2019 году 40 лётчиц

Пекин, , 05:42 — REGNUM ВВС Народно-освободительной армии Китая планируют набрать 40 женщин по всей стране в свои ряды в качестве пилотов в 2019 году, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Общенациональный набор станет уже 12-м в своем роде и будет проводиться среди выпускников старших классов и вузов в возрасте от 17 до 20 лет, заявил заместитель главы бюро по ректрутированию Фан Чуаньхун. За последние три года качество ректрутов в ВВС НОАК значительно выросло, отмечает Фан.

В настоящее время ВВС Китая сотрудничают с целым рядом лучших университетов для подготовки кадров. Теперь 78% из тех, кто одними из первых окончил курсы уже пополнили собой ряды ВВС.

Напомним, что Китай на международной выставке Airshow China 2018 продемонстрировал самоходную лазерную установку высокой проходимости. Она способна бороться с вражескими беспилотниками.

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