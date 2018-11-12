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Первым делом девушки: армия Китая наберет в 2019 году 40 лётчиц

Общество

Общенациональный набор станет уже 12-м в своем роде

Пекин, 12 ноября 2018, 05:42 — REGNUM  ВВС Народно-освободительной армии Китая планируют набрать 40 женщин по всей стране в свои ряды в качестве пилотов в 2019 году, сообщает 11 ноября агентство Синьхуа.

Общенациональный набор станет уже 12-м в своем роде и будет проводиться среди выпускников старших классов и вузов в возрасте от 17 до 20 лет, заявил заместитель главы бюро по ректрутированию Фан Чуаньхун. За последние три года качество ректрутов в ВВС НОАК значительно выросло, отмечает Фан.

В настоящее время ВВС Китая сотрудничают с целым рядом лучших университетов для подготовки кадров. Теперь 78% из тех, кто одними из первых окончил курсы уже пополнили собой ряды ВВС.

Напомним, что Китай на международной выставке Airshow China 2018 продемонстрировал самоходную лазерную установку высокой проходимости. Она способна бороться с вражескими беспилотниками.

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Армия Китая
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