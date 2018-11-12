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Десятки тысяч жилищ остались без света на северо-востоке Китая за-за снега

Общество

Хэйлунцзянская ветка компании State Grid Corporation of China сообщила, что отключения были вызваны заледенением линий электропередач в городе Муданьцзян

Муданьцзян, Китай, 12 ноября 2018, 05:31 — REGNUM  Мощный снегопад, начавшийся 9 ноября привел к целому каскаду отключений электроэнергии, оставив без света 88,7 тыс. жилищ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Хэйлунцзянская ветка компании State Grid Corporation of China сообщила, что отключения были вызваны заледенением линий электропередач в городе Муданьцзян. Уже к вечеру 9 ноября электросабжение было восстановлено благодаря усиленной работе нескольких ремонтных бригад и специальной техники, которые были мобилизованы для ремонта поврежденной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в конце октября на север Китая пришел холодный фронт, который вызвал снегопад и слякоть. Однако, тогда это в большей степени касалось Внутренней Монголии на севере страны. Сейчас же пострадал северо-восток.

Читайте ранее в этом сюжете: Снегопады и слякоть: на север Китая надвигается холодный фронт

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