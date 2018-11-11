Калужская область присоединилась к акции «Географический диктант»

Калуга, , 17:50 — REGNUM Сегодня, 11 ноября Калужская область присоединилась к ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы диктанта в регионе, он состоялся одновременно на восьми площадках: на базе калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, калужской средней общеобразовательной школы № 47 Калуги, Среднерусского гуманитарно-технологического института в Обнинске, школы № 1 Козельска, в Кондровской средней школы № 1, в Михеевской основной общеобразовательной школы Медынского района, а также в одной из войсковых частей в Боровском районе.

По словам председателя Калужского областного отделения Российского географического общества Олега Алейникова, диктант в Калуге состоялся на трёх площадках. Так, в калужском университете диктант писали около двухсот человек.

Участникам диктанта предстояло ответить на 30 вопросов в течение 45 минут. Стоит отметить, что в 2018 году задания географического диктанта напоминают викторину, а не тест как ранее. Итоги диктанта будут подведены к 30 ноября 2018 года и опубликованы на официальном сайте «Географического диктанта».

Напомним, ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» проводится в России в четвертый раз. Диктант проводится Русским географическим обществом с 2015 года по инициативе председателя его попечительского совета, президента Российской Федерации Владимира Путина.

Основной целью акции — это популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира на 2224 площадках. Участие в проекте приняли более 260 тысяч человек.

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