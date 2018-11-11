Колбаса с «дымом»: как растаскивают товар из сгоревшей «Ленты» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM В одной из петербургских групп в соцсети опубликованы фотоснимки того, как выглядит торговый зал гипермаркета «Лента» на Обводном канале Санкт-Петербурга после масштабного пожара, случившегося 10 ноября.

Напомним, при пожаре, площадь которого составила около 5 тыс. кв. метров, практически полностью был уничтожен торговый зал — на него рухнула сгоревшая кровля.

На фотографиях видны обгоревшие стеллажи с колбасой, часть которой, впрочем, явно уцелела и находится в упаковке. Также видна торговая секция, где продавались конфеты на вес. Можно увидеть, что часть товаров рухнула со стеллажей во время пожара, в то время как другой товар — например, бутылки с напитками, по-прежнему стоят на закопченных полках.

«Наблюдаем останки продуктов которые растаскивают охранники!, — утверждают анонимные авторы фотографий. — Мешки явно с колбасой … То что говорят полностью сгорела, не так! Сохранилась часть склада».

К этой записи приложено фото с двумя завязанными мешками, стоящими рядом с автомобилем. Что именно в мешках, и кому они принадлежат — неизвестно.

Пользователи соцсети живо откликнулись на увиденное. Вот лишь несколько наиболее характерных реплик:

«Ну и радоваться надо, что кому то повезло. А завтра на вашей улице перевернется грузовик с сахаром»

«Это проблема владельцев магазина уже»

«Лучше пусть разберут, чем этот подпорченный товар окажется на прилавках другой «Ленты»

"Кто-то готов есть колбасу с толстым слоем копоти от сгоревшего пластика, и запивать кипяченой «Мириндой»? Бога ради — нехай растаскивают, больше растащат — меньше в повторную продажу пойдет»

«Там только копчёная и полукопчёная теперь»

«Реализовать этот товар все равно уже нельзя. Хотя может у руководства «Ленты» свои планы на него, например, по ночлежкам развезти»

«Не завидуйте. Её жрать невозможно. Всё пропитано гарью химической. Пусть жрут — язву или чего получше заработают»

«Там же не только колбаса, многие товары в хорошей упаковке, стекле и т. д. А ещё не забывайте про непродовольственное, автотовары, инструменты. У нас в стране любят, когда продукты бульдозером давят, не дай бог кто-то на халяву поест»

«Всё было застраховано, так что руководству «Ленты» пофиг, вы тоже можете прийти и набрать себе чего пожелаете».

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Напомним, что в пресс-службе «Ленты» после пожара заявили, что магазин был застрахован, и компания планирует его восстановить. В «Ленте» также подтвердили, что служебные помещения и зона склада при пожаре уцелели.

Добавим, что официально причина пожара в гипермаркете пока не названа. Однако пользователи соцсети, представляющиеся сотрудниками сгоревшего магазина, рассказывают, что причиной стало падение с погрузчика одной из паллет, на которой находились упаковки с разрыхлителем для теста и другие горючие вещества, в том числе масло. Якобы, после падения искра от электропогрузчика воспламенила эту смесь, и огонь быстро перекинулся на кровлю, чему способствовал сквозняк от открытой грузовой двери.

Соответствуют ли эти свидетельства действительной причине пожара, покажет следствие.

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