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Пакистанская христианка Асия Биби попросила убежища в Нидерландах

Общество

Христианка Асия Биби, смертный приговор которой отменил Верховный Суд Пакистана, попросила убежища в Нидерландах

Пакистанская христианка Асия Биби попросила убежища в Нидерландах
HazteOir.org
Асия Биби

Исламабад, 11 ноября 2018, 17:26 — REGNUM  10 ноября адвокат Асии Биби, Саиф Уль-Малук сообщил о том, что его подзащитная подала прошение о предоставлении убежища в Нидерландах.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, адвокат поделился с американским телеканалом CNN текстом ее прошения, где также содержатся имена ее мужа и дочерей.

Христианка Асия Биби была отпущена из тюрьмы 31 октября, когда Верховный Суд Пакистана снял с нее обвинение в богохульстве. Согласно материалам дела, она, будучи христианкой, использовала сосуд для воды, предназначавшийся только для мусульман. За это ей грозила смертная казнь. Освобождение Асии Биби привело к массовым протестам в крупнейших городах Пакистана, во время которых звучали призывы к расправе над Верховным Судом. Христианку укрыли в охраняемом месте из-за угрозы ее жизни.

Официальный представитель МИД Нидерландов заявил, что правительство внимательно следит за развитием дела Асии Биби.

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Зарубежная хроника
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