Похороны греческого экстремиста в Албании вылились в сепаратистский митинг

Тирана, , 17:32 — REGNUM На похороны греческого гражданина Константиноса Кацифаса, уничтоженного служащими албанских элитных подразделений после того, как тот открыл огонь из автомата по полиции, собрались тысячи человек. Многие из них ради этого рано утром приехали на автобусах к контрольно-пропускному пункту возле албанской деревни Какавия на границе с Грецией.

Албанская полиция старалась держать ситуацию под контролем. Было арестовано несколько человек с сепаратистской символикой, причем не только так называемого Северного Эпира, но и македонской.

Все улицы албанской деревни Булярат, где проходили похороны, были завешаны греческими флагами. Приехавшие собирались на главной площади города и возле дома Кацифаса.

После отпевания толпа проводила гроб Кацифаса националистскими песнями и антиалбанскими выкриками.

Толпа развернула огромный флаг с надписью Северный Эпир, слышались крики: «Албанцы, убирайтесь! Это Греция!»

Как сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел», Кацифас открыл огонь по служащим албанской полиции и был убит в тот день, когда в Булярате праздновали официальный греческий праздник День О́хи, который отмечается в Греции и на Кипре 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу 28 октября 1940 года. Произошедшее активно используется для разжигания межнациональной розни между греками и албанцами, несмотря на усилия Афин и Тираны по урегулированию ситуации.

Перед церемонией похорон МИД и министерство обороны Греции призвали греческих граждан, прибывших в Гирокастру, проявить сдержанность.