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Участников «Географического диктанта» поприветствовали с МКС

Общество

Сергей Прокопьев отметил, что его поразил вид России из космоса

Участников «Географического диктанта» поприветствовали с МКС
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Космонавты

Москва, 11 ноября 2018, 14:03 — REGNUM  Российский космонавт Сергей Прокопьев обратился к участникам акции «Географический диктант» с Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Космонавт пожелал удачи участникам акции Русского географического общества.

Сергей Прокопьев отметил, что его поразило величие и красота России, когда он увидел ее из космоса.

«Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею», — добавил Прокопьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в акции «Географический диктант» принимают участие более 137 тысяч военнослужащих, включая тех, кто находится на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов.

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