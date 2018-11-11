Граждане РФ предложили ввести обязательное трудоустройство для алиментщиков

Москва, , 12:28 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов (ФССП) представила обобщенные результаты 6 тысяч предложений от граждан, связанных с выплатами алиментов, сообщает ТАСС.

ФССП собирала предложения от граждан с 1 по 30 сентября 2018 года. Обобщение предложений показало, что граждане предлагают законодательно закрепить обязательное трудоустройство безработных алиментщиков.

Некоторые граждане предложили изменить закон, запрещающий взыскивать задолженность по алиментам за счет единственного жилья. Такую меру предлагают ввести для тех, кто злостно уклоняется от уплаты алиментов, задолженность по которым достигает крупной суммы (например, 500 тысяч рублей).

В ФССП сообщили, что обязательно рассмотрят и поступившие замечания по конкретным исполнительным производствам.

Также в ФССП отметили, что по состоянию на 1 октябре судебные приставы вели 835,9 тысяч производств по алиментам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в ФСПП заявили, что введение запрета на выезд за границу для должников позволило взыскать 44,8 млн рублей с начала года.