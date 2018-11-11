Российские военные напишут «Географический диктант»

Москва, , 10:42 — REGNUM Более 137 тысяч военнослужащих вооруженных сил России примут участие в акции «Географический диктант» 11 ноября, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«Географический диктант» является просветительской акцией, проводимой Русским географическим обществом. Задания разработаны на основе курса географии в рамках общих образовательных программ.

Диктант напишут и те военнослужащие, которые находятся за пределами России, в том числе на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирии.

В пресс-службе министерства обороны РФ отметили, что участие в акции примет и глава ведомства Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский заявил, что более 800 моряков на военных кораблях Тихоокеанского флота в акватории Филиппинского моря уже написали «Географический диктант».