Вспышка Эболы в Конго унесла жизни более 200 человек

Киншаса, , 09:15 — REGNUM Количество жертв эпидемии вируса Эболы в восточной части Демократической Республики Конго превысило 200 человек, сообщает министерство здравоохранения республики.

10 ноября министерство здравоохранения Демократической Республики Конго сообщило, что число заболеваний, вызванных вирусом Эбола, достигло 326, из которых 291 случай является подтвержденным.

В 201 случае болезнь завершилась летальным исходом.

Напомним, вспышка болезни началась в августе 2018 года в северо-восточной провинции ДР Конго Северное Киву. Борьба с этим вирусом, вызывающим лихорадку, осложняется военными конфликтами в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре двое медицинских работников, борющихся со вспышкой заболевания, погибли при военном столкновении возле города Бутембо.