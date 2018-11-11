Российский экипаж задержанного в Турции сухогруза объявил голодовку

Стамбул, Турция, , 00:33 — REGNUM Моряки из Ростовской области, остающиеся на задержанном в Стамбуле судне Streamline, объявили голодовку. На акцию протеста экипаж решился, не дождавшись зарплаты, рассказал капитан сухогруза Бахман Багиров.

На протяжении пяти месяцев морякам не платят зарплату. Обращение во все возможные инстанции ни к чему не привело. Погасить долги по зарплате судовладельцу — компании Аkca Shipping — якобы не позволяет судебный процесс.

Доводы компании — лишь отговорка. Руководитель Аkca Shipping не выходит на связь с моряками, а его помощник лишь вводит их в заблуждение, сказал Багиров РИА Новости.

По словам капитана, долг перед моряками — около $90 тыс. Экипаж остается на судне, опасаясь окончательно лишиться шансов на получение зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне сухогруз Streamline был арестован в стамбульском порту из-за долгов его прежнего владельца. Судно, шедшее под флагом Коморских островов, находилось в Турции на ремонте.

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