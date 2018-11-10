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Названа возможная причина гибели семьи из четырех человек в Подмосковье

Общество

Тела супругов и двоих детей без следов насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир жилого дома в Электростали 10 ноября

Электросталь, Московская область, 10 ноября 2018, 23:45 — REGNUM  Семейная пара и двое детей в подмосковном городе Электросталь могли отравиться насмерть грибами. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты, в том числе грибы, которые члены семьи возможно употребили в пищу», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следственных органов, представители семьи из четырех человек могли скончаться от пищевого отравления. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тела супругов и двоих детей без следов насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир жилого дома в Электростали 10 ноября. Трагедия произошла на улице Победа.

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Массовые пищевые отравления
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