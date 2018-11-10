Ушла из жизни актриса Юлия Волчкова

Киев, , 20:59 — REGNUM 10 ноября в Киеве скончалась 44-летняя заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова, известная по ролям в сериалах «Нити судьбы» и «Кольцо с рубином». Об этом сообщается на странице Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в соцсети Facebook.

В сообщении театра говорится, что причина смерти актрисы — тяжелая болезнь.

«Ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра… Ю. Волчкова, — отмечается в сообщении. — Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины».

Дата и место прощания с артисткой пока не известны.

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