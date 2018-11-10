Суббота, 10 Ноября 2018 года
21:23:09 МСК

Ушла из жизни актриса Юлия Волчкова

Общество

«Глубоко скорбим»

Киев, 10 ноября 2018, 20:59 — REGNUM  10 ноября в Киеве скончалась 44-летняя заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова, известная по ролям в сериалах «Нити судьбы» и «Кольцо с рубином». Об этом сообщается на странице Киевского Академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в соцсети Facebook.

В сообщении театра говорится, что причина смерти актрисы — тяжелая болезнь.

«Ушла из жизни актриса Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра… Ю. Волчкова, — отмечается в сообщении. — Глубоко скорбим по поводу преждевременной смерти очаровательной женщины».

Дата и место прощания с артисткой пока не известны.

Читайте также: Ушел из жизни актер Николай Румянцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить