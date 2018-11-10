Суббота, 10 Ноября 2018 года
21:23:08 МСК

Музыкант Эннио Морриконе отмечает 90-летие

Общество

Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме

Музыкант Эннио Морриконе отмечает 90-летие
Cancha General
Энио Морриконе

Рим, 10 ноября 2018, 20:43 — REGNUM  Известный итальянский музыкант Эннио Морриконе празднует 90-летний юбилей, сообщает 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Артист начал свою творческую карьеру в 16 лет став музыкантом в оркестре. В начале 60-х годов Морриконе стал писать музыку для кинофильмов за что и был отмечен многочисленными премиями и наградами.

Напомним, Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме. За свою творческую карьеру написал музыку к более чем 400 фильмам среди которых есть и российская лента «72 метра». Музыкант получил две премии «Оскар», а также три «Золотых глобуса».

Читайте ранее в этом сюжете: Памятник Чайковскому могут поставить в Летнем саду Петербурга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить