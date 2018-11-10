«Американская история ужасов»: русский царь был убит в Сибири

Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Создатели популярного американского сериала «Американская история ужасов» сняли эпизод, в котором демонстрируется расстрел царской семьи в России, сообщает 10 ноября ИА «Красная весна».

Данную историю можно наблюдать в девятой серии восьмого сезона сериала. По версии авторов проекта, инцидент произошел в Сибири 17 июля 1918 года.

Напомним, сериал выходит с 2011 года и пользуется широкой популярностью у аудитории, что и обуславливает его долгую жизнь на экране. Каждый новый сезон не связан с предыдущим и посвящен новой теме.

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