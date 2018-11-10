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Прокуратура выяснила, из чего варили суп в школах калужского Бабынино

Общество

Директорам 9 школ внесены предупреждения

Калуга, 10 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Прокуратурой Бабынинского района Калужской области проведены проверки исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания во всех общеобразовательных учреждениях.

Как сообщил 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Бабынинского района Дмитрий Кириленко, в ходе проверки выяснилось, что в школах, еду детям готовили повара, не прошедшие медицинский осмотр. Кроме того, супы варили из сухих концентратов быстрого приготовления.

Также, в школьных столовых отсутствовали сопроводительные документов на продукты питания. Во всех общеобразовательных учреждениях не было приборов для измерения влажности и температуры в местах хранения еды.

Директорам 9 школ внесены предупреждения. 10 должностных лиц получили дисциплинарные наказания, а 5 — административные

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