Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Симферополь, , 18:40 — REGNUM Железнодорожную арку Крымского моста через Керченский пролив соединили в субботу, 10 ноября, с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается на странице Крымского моста в соцсети Twitter.

«Событие дня! — говорится в сообщении. — Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяженность Крымского моста, который является одним из крупнейших в Европе, составляет 19 км. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта 15 мая 2018 г. На 2019 год запланировано открытие железнодорожного движения по мосту.

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