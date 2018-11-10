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Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом

Общество

Протяженность Крымского моста, который является одним из крупнейших в Европе, составляет 19 км

Железнодорожную арку Крымского моста соединили с первым пролетом
Иллюстрация: Most.life
Транспортировка железнодорожного пролета

Симферополь, 10 ноября 2018, 18:40 — REGNUM  Железнодорожную арку Крымского моста через Керченский пролив соединили в субботу, 10 ноября, с первым пролетом со стороны Керчи. Об этом сообщается на странице Крымского моста в соцсети Twitter.

«Событие дня! — говорится в сообщении. — Железнодорожная арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяженность Крымского моста, который является одним из крупнейших в Европе, составляет 19 км. Автомобильная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта 15 мая 2018 г. На 2019 год запланировано открытие железнодорожного движения по мосту.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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