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На Кубани уволили врача, отказавшегося выписывать инсулин пациентке

Общество

«Не выпишу»

На Кубани уволили врача, отказавшегося выписывать инсулин пациентке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Инсулин

Краснодар, 10 ноября 2018, 16:59 — REGNUM  Врач, которая отказалась выписать пациентке жизненно необходимый препарат, лишилась должности в Центральной больнице Северского района Краснодарского края. Об этом сообщила в субботу, 10 ноября, замглавы района по социальным вопросам Марина Наумейко в интервью РИА Новости.

По ее словам, местная жительница 7 ноября обратилась в поликлинике к медику, чтобы последняя выписала ей инсулин. Врач швырнула на пол амбулаторную карту пациентки и заявила, что не будет принимать не записавшуюся на прием женщину.

«Надо приходить вовремя… — сказала врач. — Не выпишу».

Отмечается, что женщина сняла происходившее в кабинете на смартфон. Администрация лечебного учреждения, в свою очередь, уволила врача на следующий день.

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