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В Киеве нацисты разрисовали автовокзал

Общество

Боевиков возмутило нежелание бесплатно возить «героев АТО»

Киев, 10 ноября 2018, 15:05 — REGNUM  Члены неонацистской группировки «C14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исписали баллончиками стены киевского автовокзала, сообщило 11 ноября издание «Вести».

Таким образом радикалы решили повлиять на перевозчиков, которые отказываются бесплатно возить участников гражданской войны в Донбассе.

«Активисты» также облепили наклейками автобус «Киев-Москва».

Напомним, «герои АТО» регулярно провоцируют конфликты в общественном транспорте, требуя бесплатного проезда. К примеру, 6 ноября 2018 года в Белой Церкви водитель маршрутки отказался бесплатно везти боевика ВСУ. Пассажиры приняли сторону водителя и посоветовали «герою» требовать льгот у тех, кто отправил его воевать против сограждан.

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