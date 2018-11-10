В Киеве нацисты разрисовали автовокзал

Киев, , 15:05 — REGNUM Члены неонацистской группировки «C14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исписали баллончиками стены киевского автовокзала, сообщило 11 ноября издание «Вести».

Таким образом радикалы решили повлиять на перевозчиков, которые отказываются бесплатно возить участников гражданской войны в Донбассе.

«Активисты» также облепили наклейками автобус «Киев-Москва».

Напомним, «герои АТО» регулярно провоцируют конфликты в общественном транспорте, требуя бесплатного проезда. К примеру, 6 ноября 2018 года в Белой Церкви водитель маршрутки отказался бесплатно везти боевика ВСУ. Пассажиры приняли сторону водителя и посоветовали «герою» требовать льгот у тех, кто отправил его воевать против сограждан.