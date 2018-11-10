Погранслужба Украины подтвердила депортацию священнослужителя РПЦ

Киев, , 13:44 — REGNUM Архиепископу РПЦ Амвросию запрещён въезд на Украину сроком на три года, заявили в пограничной службе Украины, сказано 10 ноября на официальном сайте ведомства.

Пограничники задержали ректора Московской духовной академии 7 ноября в киевском аэропорту «Жуляны».

Напомним, архиепископ Амвросий прилетел в Киев для посещения торжественных мероприятий, посвящённых памяти Нестора Летописца, однако сотрудники пограничной службы заявили, что он «не доказал цели своего пребывания», несмотря на предъявленное приглашение ректора Киевской духовной академии.

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Отметим, архиепископ Амвросий был также внесён в базу данных сайта «Миротворец», на котором публикуются списки неугодных киевскому режиму. В записи сказано, что он противник «независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».

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