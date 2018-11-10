Украина выделала $3,5 млн на ликвидацию последствий пожара под Ичнёй

Ичня, Украина, , 11:59 — REGNUM Правительство Украины выделило из резервного фонда сумму, эквивалентную $3,5 млн, на проведение восстановительных работ после пожара на складе боеприпасов в Черниговской области, заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной администрации, сообщило 9 ноября информационное агентство УНН.

Деньги пойдут на приобретение жилья шести семьям в селе Августовка, а также на ремонт восемнадцати жилых домов и пяти учебных заведений.

В пресс-службе отметили, что спасатели ещё не до конца завершили разминирование территории. На данный момент от взрывоопасных предметов очищены 62 из 80 участков. Всего спасатели обнаружили и обезвредили более 33 тыс. взрывоопасных предметов. Работы завершатся примерно в средине декабря.

Напомним, 9 октября на складе боеприпасов недалеко от населённого пункта Ичня Черниговской области произошёл крупный пожар, в результате которого было уничтожено огромное количество боеприпасов, сопоставимое с числом боеприпасов, выпущенных Украиной по Донбассу с момента начала гражданской войны в 2014 году.

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Вслед за украинскими политиками, следователи заявили о причастности к пожару «российских диверсантов», предварительно засекретив решения суда, касающиеся деталей этого дела.

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