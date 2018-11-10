«Мы получили название раньше Украины» — УПЦ МП о переименовании церкви

Киев, , 10:40 — REGNUM Разговоры о переименовании канонической Украинской православной церкви в Русскую православную церковь являются абсурдом и клоунадой, заявил 9 ноября представитель УПЦ архиепископ Климент в эфире радио «Громадське».

Священнослужитель отметил, что законно переименовать УПЦ не получится, поскольку её устав зарегистрирован всеми высшими государственными органами Украины.

«Наша церковь получила своё название ещё раньше, чем государство Украина, как независимая институция. Поэтому разные заявления Вятровича, или кого-то другого абсолютно абсурдны», — считает Климент.

Напомним, руководитель основного центра по разработке государственной идеологии Украины — института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что у Украинской православной церкви следует отнять возможность работать под этим «брендом», переименовав её в Русскую православную церковь на Украине.

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