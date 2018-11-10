В Великобритании выявили самые безопасные страны для туризма

Лондон, , 10:22 — REGNUM Британская ассоциация потребителей Which обнародовала рейтинг самых безопасных для туристов стран. Рейтинг опубликован на сайте ассоциации 7 ноября.

Эксперты Which проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем показателям: стихийные бедствия, уровень терроризма, угроза для здоровья и уровень преступности.

Оказалось, что самой безопасной для туристов страной является Исландия. В тройку лидеров также вошли Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур.

А вот самыми неблагоприятными для туризма странами оказались Турция, Южная Африка и Таиланд. В этих странах высокий уровень преступности и есть риск заразится опасной болезнью.

В Which отметили, что ряд государств Ближнего Востока и Северной Африки по некоторым показателям превосходят западные страны. К примеру, уровень преступности в Иордании оказался ниже, чем в США, Италии и Франции.