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В Великобритании выявили самые безопасные страны для туризма

Общество

Ряд государств Ближнего Востока и Северной Африки оказались более безопасными, чем западные страны

В Великобритании выявили самые безопасные страны для туризма
Scoundrelgeo
Водопад Гюдльфосс. Исландия

Лондон, 10 ноября 2018, 10:22 — REGNUM  Британская ассоциация потребителей Which обнародовала рейтинг самых безопасных для туристов стран. Рейтинг опубликован на сайте ассоциации 7 ноября.

Эксперты Which проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем показателям: стихийные бедствия, уровень терроризма, угроза для здоровья и уровень преступности.

Оказалось, что самой безопасной для туристов страной является Исландия. В тройку лидеров также вошли Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур.

А вот самыми неблагоприятными для туризма странами оказались Турция, Южная Африка и Таиланд. В этих странах высокий уровень преступности и есть риск заразится опасной болезнью.

В Which отметили, что ряд государств Ближнего Востока и Северной Африки по некоторым показателям превосходят западные страны. К примеру, уровень преступности в Иордании оказался ниже, чем в США, Италии и Франции.

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Туризм
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