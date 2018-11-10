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Глава института нацпамяти потребовал «ребрендинга» украинской церкви

Общество

Руководитель главного идеологического ведомства Украины солидарен с раскольниками

Киев, 10 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  Православная церковь Московского патриархата не может использовать «бренд» украинской, заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 9 ноября во время общения с читателями издания «Главред».

По мнению Вятровича, после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей украинской церкви, каноническая церковь должна быть переименована:

«Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность на Украине, именно так она должна называться — РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране», — заявил пропагандист.

Напомним, глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет неоднократно заявлял о необходимости принудительного переименования Украинской православной церкви.

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Ранее президент Порошенко призвал УПЦ «возвращаться в Россию».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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