Глава института нацпамяти потребовал «ребрендинга» украинской церкви

Киев, , 08:47 — REGNUM Православная церковь Московского патриархата не может использовать «бренд» украинской, заявил руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 9 ноября во время общения с читателями издания «Главред».

По мнению Вятровича, после предоставления Константинопольским патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии раскольничьей украинской церкви, каноническая церковь должна быть переименована:

«Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность на Украине, именно так она должна называться — РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране», — заявил пропагандист.

Напомним, глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет неоднократно заявлял о необходимости принудительного переименования Украинской православной церкви.

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