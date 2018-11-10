В киевском транспорте покажут представление о «жертвах голодомора»

Киев, , 08:29 — REGNUM Национальный музей «Мемориал жертв голодомора» совместно с театром-студией «Миф» проведут в транспорте Киева серию представлений, приуроченных к 85-й годовщине так называемого «голодомора», сообщило 9 ноября информационное агентство «Укринформ».

Мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры Украины и коммунального предприятия «Киевпастранс».

Пять «жертв голодомора» будут рассказывать истории в автобусах и троллейбусах Киева:

«Они появляются в транспорте и рассказывают о себе, рассказывают, как они были убиты голодом в 33-м, как они не могли рассказать о происходящем, потому что были напуганы советской властью», — рассказала директор музея «голодомора» Олеся Стасюк.

Министр культуры Украины Евгений Нищук поблагодарил актёров, согласившихся принять участие в представлении, а также заявил, что таким образом гражданам Украины напомнят о необходимости чтить память «семи миллионов жертв геноцида».

Голодоморным действом смогут насладиться пассажиры автобуса №24 и троллейбуса №38 с 12 по 23 ноября с 12:00 до 13:00 мск.

Напомним, так называемый «голодомор» является украинским политическим мифом, сконструированным на основе реального голода, поразившего несколько республик СССР в 1931—1933 годах.

С точки зрения украинской пропаганды, российские большевики устроили «голодомор-геноцид» для того, чтобы сломать непокорный украинский народ, якобы бунтовавший против Советской власти.

Украинские политики и «учёные» соревнуются в количестве «жертв голодомора», однако в Украинском институте национальной памяти смогли найти менее 900 тыс. имён, записав в «Книгу памяти» всех людей, умерших по разным причинам в период с 1931 по 1933 годы.

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