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Письмо Эйнштейна о ближайшем будущем Германии выставили на аукцион

Общество

Он предсказал приход нацистов к власти

Иерусалим, 10 ноября 2018, 05:32 — REGNUM  Письмо известного ученого Альберта Эйнштейна, в котором он предсказывает приход нацистов к власти в Германии, выставят на аукцион в Иерусалиме, сообщает газета The Times of Israel.

Сообщается, что стартовая цена за письмо составит $12 тыс. Торги за этот лот пройдут 13 ноября.

Это письмо Эйнштейн написал в 1922 году своей сестре Майе после того, как он покинул Берлин. Это произошло после убийства нацистами главы МИД Веймарской республики Вальтера Ратенау, который был евреем по происхождению. После прихода к власти нацистов в 1933 году Эйнштейн уехал из Германии в США.

В своем письме Эйнштейн предсказывает приход нацистской партии к власти в Германии и констатирует рост антисемитских настроений среди немецкого народа. На письме отсутствует обратный адрес, так как ученый знал об угрозе жизни со стороны сторонников нацистских движений.

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