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Передовики: Шотландия ввела в школьную программу уроки о правах ЛГБТ

Общество

Впервые в мире

Эдинбург, Великобритания, 10 ноября 2018, 04:38 — REGNUM  Шотландия стала первой страной в мире, которая вводит в школьную программу уроки о правах ЛГБТ, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, шотландские школы будут обязаны рассказать ученикам об истории движения ЛГБТ, помогать бороться с гомофобией и рассказывать подробнее об ЛГБТ-идентичности.

Эти рекомендации выдала рабочая группа TIE (Time for Inclusive Education — Время инклюзивного образования). Представитель этой группы сказал, что «деструктивное наследие 28-й секции закончилось». Под 28-й секцией он имел в виду распоряжение от 1988 года, запрещающее местным властям в Великобритании пропагандировать гомосексуализм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября стало известно, что американский минздрав готовится к отмене решения о юридическом признании существования людей третьего пола. Новое определение пола для законодательства должно фиксировать гендерную принадлежность только по врожденным половым признакам.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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