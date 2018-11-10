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Во Флориде поймали двухметрового варана, терроризировавшего жителей

Общество

Рептилию вернут хозяину

Орландо, США, 10 ноября 2018, 03:57 — REGNUM  В американском штате Флорида сотрудники комиссии по охране животных США смогли поймать огромного варана длиной около двух с половиной метров (8 футов), который ранее терроризировал местных жителей на протяжении трех месяцев, сообщает Fox News.

Варан ни на кого не нападал, а просто ходил по дворам района. Периодически рептилия пристально глядела на жителей района и скреблась им в двери. Все попытки поймать его ранее оканчивались неудачно. Однако 6 ноября сотрудникам комиссии по охране животных все же удалось отловить варана. По словам представителей службы, варан пойман и будет возвращен владельцу. Хозяину сбежавшей рептилии грозят обвинения.

«Законы не запрещают содержать дома варанов в качестве домашних животных, однако владельцы должны обеспечить его пребывание в клетке», — сообщили они.

Страдавший от присутствия любопытной ящерицы Закари Либерман заявил, что теперь его семья смогла вздохнуть с облегчением.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа житель Флориды Закари Либерман пожаловался, что двухметровый варан караулит его и его семью возле дома. При этом, как подчеркнул Либерман, рептилия не пытается никого атаковать, а просто наблюдает. Все попытки служб отлова животных поймать варана оканчивались неудачно.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридец пожаловался на преследующего его двухметрового варана

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Спасение диких животных и растений
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