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В Ростове-на-Дону прошёл торжественный марш полиции

Общество

«Парад в центре донской столицы стал уже традицией»

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В Ростове-на-Дону прошёл торжественный марш полиции
Сотрудники полиции — участники парада

Ростов-на-Дону, 9 ноября 2018, 23:43 — REGNUM  Более 1 тыс. силовиков прошли торжественным маршем по Театральной площади Ростова-на-Дону. Парад полиции приурочен к профессиональному празднику стражей порядка — Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, передаёт ИА REGNUM.

«Парад в центре донской столицы стал уже традицией. Уровень взаимодействия между правительством Ростовской области и руководством главка высокий. Это позволяет более качественно решать задачи по обеспечению правопорядка и борьбе с нарушителями закона. И в наших планах это взаимодействие только укреплять», — отметил донской губернатор Василий Голубев, приветствуя участников торжественного марша.

«Система МВД претерпела ряд принципиальных изменений. Но одно осталось неизменным — сотрудники органов внутренних дел всегда выполняют свой долг. Даже если для этого требуется отдать самое ценное — свою жизнь», — подчеркнул начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Помимо личного состава в параде было задействовано 100 единиц автотранспорта и специальной техники.

В рамках показательной программы на главной площади областного центра выступили сотрудники спецподразделения главка «Гром» и бойцы СОБРа и ОМОНа. Они продемонстрировали мастерство боевой выучки.

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Профессиональные праздники
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