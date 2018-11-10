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«Огромный караван мигрантов» покинул Мехико

Общество

Путь к американской границе будет продолжен пешком

Мехико, 10 ноября 2018, 00:00 — REGNUM  Первый и самый крупный «караван мигрантов» выдвинулся из Мехико в направлении американской границы, 9 ноября сообщает USA Today.

В Мехико мигранты не смогли добиться предоставления властями или общественными организациями автобусов, поэтому путь будет продолжен пешком.

Следующей большой остановкой 4000 беженцев из Центральной Америки должен стать город Керетаро, в 190 километрах к северу от мексиканской столицы.

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США и Латинская Америка
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