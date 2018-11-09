В Ростовской области с начала года создано почти 2 тыс. дошкольных мест

Ростов-на-Дону, , 22:30 — REGNUM Детский сад «Улыбка» открыт в посёлке Глубокий Каменского района Ростовской области. Об этом ИА REGNUM 9 ноября сообщили в министерстве общего и профессионального образования региона. Дошкольное учреждение построено за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Объект социальной инфраструктуры оборудован по последнему слову техники. Только на оснащение детского сада было выделено почти 11 млн рублей.

Посещать детский сад смогут дети ясельного возраста — от 1,5 до 3 лет. Для этого здесь создано две группы на 32 места. Всего же дошкольное учреждение рассчитано на 200 воспитанников.

«В 2018 году уже восемь детских садов на 1 тыс. 510 мест введены в эксплуатацию после завершения строительства. Всего же за этот период на Дону дополнительно создано 1 тыс. 919 дошкольных мест, в том числе для детей до трёх лет — 581 место», — уточнила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

ИА REGNUM напоминает, что на 1 января 2018 года на Дону функционировало более 1,5 тыс. учреждений дошкольного образования, около 1,3 тыс. из них — муниципальные. Очередь для детей в возрасте от трёх до семи лет была ликвидирована в конце 2015 года. В регионе не хватает только ясельных групп для детей до трёх лет. Чтобы решить эту задачу, в 2018 году запланировано создание более 2 тыс. дошкольных мест.

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