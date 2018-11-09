«Буду жить, пока не выкинут»: на Урале пенсионерку выселяют из квартиры

Краснотурьинск, Свердловская область, , 22:41 — REGNUM В Свердловской области 55-летняя жительница Краснотурьинска осталась без единственного жилья. После вступления судебного решения в законную силу ей придётся освободить двухкомнатную квартиру, в которой она проживает 20 лет, в ближайшее время.

Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», жильё она получила от Богословского алюминиевого завода (БАЗ) на условиях социального найма, но через пять лет с ней перезаключили договор на условиях коммерческого найма. При этом женщине пояснили, что данная процедура всего лишь формальность.

Женщина отработала 30 лет на Богословском кирпичном заводе (БКЗ), который ранее входил в структуры БАЗа. При этом, когда БКЗ вышел из состава БАЗа женщину не просили покинуть жильё, потому она и не думала, что это может произойти. Но уже впоследствии пенсионерке предложили выкупить жильё с предоставлением ссуды, но у женщины нет накоплений, и по её словам, она не сможет выплатить порядка одного миллиона рублей, в который входит стоимость квартиры и проценты по ссуде.

В июле 2018 года юристы БАЗ вышли в суд с иском о выселении пенсионерки, и их требования были удовлетворены, при этом выселяться ей некуда. Женщина обращалась к руководству БАЗ в надежде, что решение будет пересмотрено, и ей продлят договор найма, но ей не пошли навстречу. Также она обратилась в прокуратуру, но и в надзорном ведомстве ей пояснили, что закон на стороне предприятия.

«Предприятие заинтересовано в предоставлении жилья своим сотрудникам, поэтому договор коммерческого найма продлевается только с работниками и пенсионерами промышленной площадки завода. Иным нанимателям заводского жилья по окончании срока договора предлагается выкуп жилья с учетом применимых скидок. Женщина, которая не является работником или пенсионером БАЗа, была своевременно предупреждена об окончании срока договора, однако не принимала каких-либо решений. Предприятие в соответствии с законодательством было вынуждено обратиться в суд с ходатайством о выселении. В результате рассмотрения дела суд принял решение о выселении», — сообщили в пресс-службе БАЗа.

Тем не менее женщина намерена и дальше бороться за жильё.

«Не знаю, почему руководство не стало принимать во внимание, что я у них работала, и не по моей вине кирпичный завод перестал относиться к предприятию. Конечно, я не хочу съезжать. И не буду сдаваться: планирую писать апелляцию, съездить поговорить с Куйвашевым, сходить к руководству кирпичного завода. Вдруг хоть что-нибудь поможет? И в квартире этой буду жить, пока не выкинут, пока не придут судебные приставы меня выселять», — заявила пенсионерка.

На данный момент пенсионерке, у которой нет средств снимать квартиру, пообещали хоть как-то решить проблему с жильём в мэрии. В администрации Краснотурьинска женщине предлагают комнату в общежитии.