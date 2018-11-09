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Следствие по делу Кокорина и Мамаева продлили на два месяца

Общество

Защита футболистов полагает, что продление срока следствия «противоречит разумному»

Москва, 9 ноября 2018, 21:59 — REGNUM  Срок следствия по делу о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева продлён на два месяца — до февраля 2019 года. Об этом 9 ноября сообщила адвокат Татьяна Стукалова на своей странице в Instagram.

Адвокат не исключила, что в этой связи мера пресечения футболистам в виде содержания под стражей также будет продлена на аналогичный срок.

Стукалова отметила, что продление срока следствия в общей сложности до четырёх месяцев «при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному».

«Если бы защита могла сообщить вам, чем именно вызвано продление срока следствия и перспективного ареста на тот же срок, то вы были бы огорчены качеством работы следствия», — написала она.

Напомним, в октябре в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева было возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».

По решению суда оба они помещены под стражу на два месяца — до 8 декабря 2018 года.

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