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На Урале сотрудницу заповедника обвинили в незаконной рубке леса

Общество

Ущерб превысил 5 млн рублей, уточняют в областном управлении СКР

На Урале сотрудницу заповедника обвинили в незаконной рубке леса
Рубка леса

Челябинск, 9 ноября 2018, 21:04 — REGNUM  В Челябинской области глава отдела государственной охраны Ильменского государственного заповедника Светлана Филимонова обвиняется в организации рубки лесных насаждений. Деревья были вырублены на территории заповедника, а размер ущерба превысил 5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие считает, что в июне 2018 года женщина изготовила приказ о рубке деревьев. Это было объяснено необходимостью расчистить аварийный участок высоковольтной линии электропередачи. Следствие при этом полагает, что руководство заповедника было не в курсе по поводу количества деревьев, предназначенных для вырубки, и планов по продаже древесины.

В итоге было вырублено более 120 деревьев. Ущерб превысил 5 млн рублей.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

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ЛесБумПром и лесное хозяйство
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