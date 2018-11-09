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Свердловчанин 7 лет не платил за услуги ЖКХ и отсудил 720 тыс. рублей

Общество

Гражданин отказался оплачивать коммуналку после некачественно оказываемых услуг

Свердловчанин 7 лет не платил за услуги ЖКХ и отсудил 720 тыс. рублей
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Суд

Екатеринбург, 9 ноября 2018, 20:57 — REGNUM  В Свердловской области житель посёлка Щелкун семь лет не платил за услуги ЖКХ и при этом отсудил у управляющей компании 720 тыс. рублей. Коммунальщики пытались добиться уплаты долга через суд, но гражданин подал встречный иск и выиграл, пишет издание 66.ru.

Поводом к отказу мужчины платить за «коммуналку» стало некачественное оказание услуг ЖКХ. С началом зимы в детской комнате, туалете и зале начали расти ледяные сталактиты. Затем с потолка потекли ручьи, а под обоями стены начали гнить и покрываться плесенью.

Это не единственная проблема, которую выявил уралец. При этом в местной управляющей компании помочь не смогли. Тогда мужчина отказался оплачивать услуги ЖКХ.

В итоге у гражданина по оплате услуг ЖКХ набежал долг — порядка 200 тыс. рублей. Коммунальщики подали в суд и выиграли. В ответ супруги подали иск о недобросовестном содержании дома. Суд длился примерно полгода. Его итогом стала победа граждан. Управляющая компания должна уплатить им 720 тыс. рублей.

Отметим, решение пока не вступило в силу. Коммунальщики собираются его обжаловать.

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Проблемы ЖКХ
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