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Полиция Германии захватила тонну кокаина

Общество

Арестованы восемь участников наркогруппировки

Полиция Германии захватила тонну кокаина
Наркотики

Гамбург, Германия, 9 ноября 2018, 20:39 — REGNUM  Полиция Германии захватила более тонны кокаина и арестовала восемь подозреваемых в ходе спецоперации в Гамбурге, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Кокаин, расфасованный в килограммовые пакеты, был изъят в ходе разгрузки из транспортного контейнера на одном из складов Гамбурга.

Пятеро членов наркогруппировки — трое немцев, итальянец и поляк — были арестованы на месте преступления. Еще трое были арестованы в других районах города.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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