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Из Литвы за 9 месяцев эмигрировало население целого крупного города

Общество

С января по сентябрь включительно Литву покинуло свыше 36 тыс. человек

Из Литвы за 9 месяцев эмигрировало население целого крупного города
Дарья Драй © ИА REGNUM
С вещами на вылет

Вильнюс, 9 ноября 2018, 18:03 — REGNUM  Департамент статистики Литвы сегодня, 9 ноября, привёл новейшую статистику, согласно которой с января по сентябрь включительно из Литвы уехало 36 тыс. 130 эмигрантов. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, по масштабам — это всё население седьмого по величине города страны Мариямполе.

За это же время приехало на постоянное место жительства в Литву 31 871 человек. Однако не все из них литовцы — как минимум треть составляют трудовые мигранты, отмечает литовская статистика. За это же время в стране родилось 24 126 детей, а умерло — 33 094 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реальные масштабы эмиграции в Литве посчитать достаточно проблематично, поскольку не все эмигранты официально декларируют свой отъезд и продолжают числиться как жители Литвы, на самом деле физически находясь, например, в Лондоне. Продолжая платить взносы за обязательное страхование здоровья — это достаточно выгодно, получая в Литве относительно недорогие медицинские услуги. Множество эмигрантов живут в странах Западной Европы, но лечатся в Литве.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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