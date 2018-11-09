Врио мэра Махачкалы отпустили под домашний арест

Махачкала, , 17:33 — REGNUM Бывший врио главы Махачкалы Абусупьян Гасанов, задержанный сотрудниками УФСБ Дагестана, отпущен под домашний арест. Советский районный суд города 9 ноября удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения, пишет «Новое дело».

Напомним, Гасанов был задержан 7 ноября по подозрению в причинении ущерба при проведении торгов на выполнение дорожно-строительных работ в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Чиновник дал подчинённым поручение отдать предпочтение компании «Дормостстрой», отклонив заявки прочих участников аукциона.

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В СМИ ранее фигурировала сумма ущерба в размере 40 млн рублей, однако в ходе судебного заседания говорилось уже о 34 млн рублей. Бывший градоначальник свою вину признал и пообещал возместить нанесенный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, после задержания Абусупьяна Гасанова, новым врио мэра города Махачкалы назначен один из его заместителей Мурад Алиев.