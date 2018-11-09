Тамбовщина получит федеральные средства на реализацию волонтерских проектов

Тамбов, , 17:28 — REGNUM Тамбовская область получит 7,6 млн рублей из федерального бюджета на развитие добровольческой деятельности, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Регион получит субсидию благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Полученные средства планируется потратить на ряд волонтёрских форумов, конкурсов и обучение добровольцев в 2019 году.

Всего заявки на участие в конкурсе «Регион добрых дел» подали 58 субъектов России. По решению экспертной комиссии победителями признаны 26. Общая сумма поддержки из федерального бюджета составит 200 млн рублей.

Власти отмечают, что опыт Тамбовской области в сфере волонтёрства признан одним из лучших не случайно. Поддержка молодежи — часть региональной политики, направленной на инвестиции в человеческий капитал.

«Мы должны сделать все, чтобы молодежь была с нами. Это основа для будущего эффективного развития региона», — уверен губернатор Александр Никитин.

На Тамбовщине проживают больше 300 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, около 15% из них задействованы в добровольческой деятельности и систематично принимают участие в общественных, социально значимых проектах. Они объединены более чем в 206 волонтёрских отрядов и 40 некоммерческих организаций.

В области работают три волонтёрских центра на базе ведущих вузов региона, которые имеют свои помещения, материально-техническую базу, свободный доступ в волонтёрские центры. Волонтёрские центры, в свою очередь, тесно взаимодействуют между собой, проводят совместные мероприятия по популяризации добровольческой деятельности. На базе центров проходят совещания, семинары и обучение волонтёров.

Отметим также, что в этом году в рамках конкурсного отбора молодёжных проектов на получение грантов из бюджета Тамбовской области среди физических лиц шесть проектов-победителей из 16 были представлены по направлению «Добровольчество».

Конкурс «Регион добрых дел» запущен для выявления и поддержки лучших практик, которые направлены на развитие волонтёрства. По словам организаторов, масштабный конкурс позволит поддержать регионы, в которых выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами и станет драйвером для отстающих в этой сфере субъектов страны.