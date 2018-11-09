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Власти Ленобласти требуют наказать виновников пожара в Мурино с 5 жертвами

Общество

Люди погибли в жилой пристройке к автосервису и шиномонтажу

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 9 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  Администрация Ленинградской области высказала соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в поселке Мурино Всеволожского района. Утром 9 ноября в огне погибли пять человек, два человека пострадали и госпитализированы. Следственные органы выясняют причину трагедии.

Пожар произошел в здании, где соседствовали комплекс автосервиса, шиномонтаж и жилые помещения.

«Администрация Ленинградской области искренне соболезнует родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает уверенность, что обстоятельства произошедшего будут установлены органами дознания, а виновные, в том числе лица, допустившие соседство жилых и производственных помещений, будут наказаны в установленном законом порядке», — говорится в заявлении властей региона.

Как сообщалось, общая площадь горения составила 400 кв. метров, тушением огня совместно занимались пожарные Ленобласти и Петербурга. Тела погибших были найдены после пожара в помещении жилой надстройки на третьем этаже здания.

Выяснением причин и обстоятельств трагедии занимается Следственный комитет РФ.

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